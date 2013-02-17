//В мире
Отчаявшийся французский отец заперся на подъемном кране
17 февраля 2013, 17:37 [«Аргументы Недели. Москва», Наталья Копосова, Париж ]
На решительный шаг сподвигся отчаявшийся французский отец, лишенный возможности видеть своего ребенка. С пятницы все жители Нанта могут наблюдать огромный плакат повешенный на подъемном кране в порту города: «Бенуа 2 года без папы».
Сам автор изолировал себя здесь же на кране в намерении добиться справедливости.
Серж Шарнай потеряла право посещать своего сын Бенуа два года назад, после приговора за похищение ребенка.
В пятницу вечером в префектуре Луар Атлантик ему представили письменные обещания того, что его дело может быть пересмотрено в ускоренном режиме. После прочтения документа, Шарнай решил продолжить акцию.
«Я останусь здесь столько долго, сколько понадобится для получения четкого ответа» - сообщил он агентству «Франс-Пресс».