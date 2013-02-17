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17 февраля 2013, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]

Иностранцы похищены в штате Баучи на севере Нигерии, плененные - семеро сотрудников строительной компании STRAECO, нападавшие убили охранника иностранцев и совершили похищение людей, передают СМИ страны.

ЧП произошло в городе Джама, похищенных иностранцев увезли в неизвестном направлении, похищенные - граждане Британии, Италии Греции и Ливана. МИД Италии подтвердил пропажу своего гражданина.