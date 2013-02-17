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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Киевский Гостиный двор сгорел из-за разгильдяйства

17 февраля 2013, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua
Фото с сайта www.an.crimea.ua

Причиной случившегося 9 февраля пожара реконструируемого здания вполне могло стать безответственное отношение рабочих к технике безопасности.

Во-первых, на что обратили внимание эксперты расследующие дело о пожаре, это наличие сауны в чердачном помещении здания. Вывод о том, что сауной постоянно пользовались можно сделать (как заявили специалисты) основываясь на многочисленных бутылках из-под спиртного, обнаруженных там же, сообщают Комментарии.

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КИ

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