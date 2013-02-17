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Папа Бенедикт XVI в ходе проповеди призвал к обновлению католической церкви

17 февраля 2013, 16:21 [ «Аргументы Недели» ]

В ходе воскресеной проповеди "Ангелус" папа римский Бенедикт XVI поблагодарил католиков за любовь и поддержку и призвал католическую церковь к обновлению, проповедь приехали послушать около 150 тысяч католиков.
 
Проповедь Папы слушали и члены муниципального совета Рима и мэр Джанни Алеманно. В своей проповеди священнослужитель призвал к обновлению католической церкви.
Ожидается, что престол Бенедикт XVI покинет 28 февраля.
 

ЕП

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