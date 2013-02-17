В Латвии бургеры с кониной не обнаружены

//В мире

17 февраля 2013, 15:01 [«Аргументы Недели. Москва», Светлана Родионова, Рига ]

Фото www.diena.lv

Еврокомиссия призвала все государства-члены ЕС провести проверку ДНК переработанного говяжьего мяса. Как сообщали «АН-онлайн», вЕвропе разгорается неслыханный «мясной» скандал:в половине стран ЕС под видом говядины была обнаружена конина.

В Латвию продукция шведской компании Findus и французской Comigel не поступала. Тем не менее, инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) отслеживают ситуацию, проверяя документацию на мясопродукты.

В Латвии нет запрета на использование конины в продуктах питания, но наличие конского мяса должно быть указано на этикетке. Например, одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Латвии Rīgas miesnieks использует конину в приготовлении колбас и пельменей. Конина составляет менее процента в общем объеме перерабатываемого предприятием мяса.

Всего за прошлый год на скотобойни Латвии были завезены 416 лошадей. Продовольственно-ветеринарная служба занимается сейчас выяснением, на какие предприятия поступило мясо, какие продукты были из него изготовлены, проверяется их маркировка.

Инспекция PVD на мясоперерабатывающих предприятиях проводится не менее 3-х раз в год. В обязательном порядке проверяется документация, подтверждающая происхождение мяса.

Проведение ДНК-тестов для точного определения состава мясопродуктов, которое должно проводиться в соответствии с распоряжением Еврокомиссии, требует значительных средств. Стоимость анализа одного образца составляет 400 евро. Половину расходов берет на себя ЕС, а остальное Латвия покрывает из собственных средств.

Работники PVD подтверждают, что в конине могут содержаться вредные для человека препараты, используемые для лечения лошадей.

Разразившийся в Европе скандал руководитель отдела по надзору за распространением продовольствия Продовольственно-ветеринарной службы Латвии Татьяна Марченкова назвала «международной аферой»: просто конина намного дешевле говядины.