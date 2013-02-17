Во Франции в очередной раз обнаружен покончивший с собой ребенок

//В мире

17 февраля 2013, 14:55 [«Аргументы Недели. Москва», Наталья Копосова, Париж ]

Фото www.nnovgorod.bezformata.ru

После попытки акта самосожжения, случившегося во дворе французской школы одним из учеников в конце прошлой недели, в другом городе - Везуль в субботу, в своем доме была обнаружена повешенной девочка 10 лет. Об этом сегодня сообщает газета «Лест репюбликэн».

В момент трагедии вся семья была дома. Ребенка обнаружила ее младшая 4-летняя сестра. С учетом первых слов произнесенных шокированным ребенком, следствие не исключает того, что младшая сестра могла присутствовать при акте суицида.

Впрочем, следствие не торопится делать выводы. Что именно стало причиной жеста отчаяния: обстановка в доме, в школе, или еще какие-либо причины - покажет следствие. Известно, что к свершенному акту ребенка могла подтолкнуть также смерть биологического отца девочки, имевшая место в недавнем прошлом.

Компетентные органы Франции по-видимому должны будут вплотную заняться этим делом. Ранее, неделю назад, 9 февраля тело другого повешенного ребенка было обнаружено в департаменте Кот Дор.