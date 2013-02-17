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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

В Бахрейне повеяло новой "арабской весной"

17 февраля 2013, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

В Бахрейне третий день не утихают столкновения с полицией шиитов. Манифестанты требуют расширения своих прав и отставки 63-летнего короля Хамада II бен Исы аль-Халифы, лоббирующего интересы суннитского меньшинства.

Антиправительственные протесты приурочены к второй годовщине начала местных событий "арабской весны". Жертвами столкновений уже стали два человека.

В субботу полиция блокировала путь для манифестантов, шедших на похороны одного из погибших. Это вылилось в новые столкновения, в ходе которых полиция применила слезоточивый газ.

"АН" писали, что власти Бахрейна два года назад подавили выступления с помощью силовиков из Саудовской Аравии и ОАЭ.

ЛБ

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