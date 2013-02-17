В полсотне городов Испании протестовали против выселения должников по ипотеке

//В мире

17 февраля 2013, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

В Испании накануне прошли многотысячные манифестации в 50 городах против выселений должников по ипотеке. Их участники требуют положить конец выселениям и выступают за развитие аренды социального жилья.

По данным последних опросов, 90% испанцев считают, что в вопросе выселений приоритет должен отдаваться праву людей на жильё, а не праву банков на получение долга, передают СМИ.

Выселения должников по ипотеке в Испании увеличились на 14% во втором квартале прошлого года.

При полном отсутствии возможности погашать платежи должнику предлагается продать заложенную недвижимость или передать ее для продажи банку. Но и после продажи люди остаются должны банку: зачастую вырученной суммы не хватает для полной выплаты кредита.