//В мире

17 февраля 2013, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

На Кипре в воскресенье с утра распахнулись двери избирательных участков. Киприотам предстоит выбрать президента, которому предстоит приложить огромные усилия к выводу страны из тяжёлого кризиса.

Кипр находится на грани банкротства и, по оценкам экспертов, рецессия будет продолжаться ещё несколько лет. Для спасения экономики требуется сумма, практически равная ВВП страны.

В избирательных бюллетенях - 11 кандидатов. Два из них - "проходные".

Фаворитом гонки считается лидер правой оппозиции Никос Анастасиадис. Фактически, местные наблюдатели сводят интригу к тому, выиграет ли он сразу или придётся проводить второй тур.

В этом случае, через неделю, Анастасиадис может встретиться с "номером вторым", независимым кандидатом от левых, экс-министром Ставросом Маласом.