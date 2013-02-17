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17 февраля 2013, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото сайта turkcebilgi.com

В Армении в воскресенье "день тишины" перед выборами президента страны, назначенными на 18 февраля. В списках для голосования - 7 кандидатов, включая действующего президента, лидера правящей РПА Сержа Саргсяна.

"АН" писали накануне, что два кандидата в президенты отказались принимать участие в голосовании на выборах в знак протеста против действий Избиркома.

Напомним, в последний день января в Армении было совершено покушение на кандидата в президенты страны, председателя партии "Объединение "Национальное самоопределение" Паруйра Айрикяна.