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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

В Армении - "день тишины" перед выборами президента

17 февраля 2013, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото сайта turkcebilgi.com
Фото сайта turkcebilgi.com

В Армении в воскресенье "день тишины" перед выборами президента страны, назначенными на 18 февраля. В списках для голосования - 7 кандидатов, включая действующего президента, лидера правящей РПА Сержа Саргсяна.

"АН" писали накануне, что два кандидата в президенты отказались принимать участие в голосовании на выборах в знак протеста против действий Избиркома.

Напомним, в последний день января в Армении было совершено покушение на кандидата в президенты страны, председателя партии "Объединение "Национальное самоопределение" Паруйра Айрикяна.

ЛБ

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