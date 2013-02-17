Истребитель перехватил самолет, который летал слишком близко от Обамы

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17 февраля 2013, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Истребитель F-16 перехватил небольшой самолет, нарушивший в субботу запрещенное для полетов воздушное пространство над городом Палм-Сити во Флориде, сообщает телекомпания CNN.

Вчера утром по местному времени самолет Cessna 152 не выходил на контакт и долетел до опасной близости по отношению к месту, где должен был находиться президент США, прилетевший во Флориду играть в гольф.

Секретная служба США, занимающаяся охраной первых лиц государства, расследует данное происшествие.



