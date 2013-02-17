Каждый 10-й житель Вашингтона относит себя к геям или лесбиянкам

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17 февраля 2013, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

В США официальная столица, по результатам опроса Gallup, опубликованного 15 февраля, признана неофициальной столицей ЛГБТ-сообщества. Каждый десятый житель Вашингтона считает себя геем или лесбиянкой.

Опрос Gallup проводился с 1 июня по 30 декабря 2012 года. Он касался самоидентификации, а не сексуального и социального поведения в прошлом или настоящем.

В ходе исследования респонденты отвечали на вопрос "Лично вы считаете себя лесбиянкой, геем, бисексуалом или транссексуалом?". Самая высокая доля утвердительных ответов среди всех штатов США, 10%, была получена в Вашингтоне (штат Колумбия).

На втором месте - жители Гаваев с 5,1% опрошенных.

Самый низкий показатель в Северной Дакоте - 1,7%.

Показатели по остальным американским штатам варьируются от 4,9 (Вермонт и Орегон) до 2,6 (Теннесси, Миссисипи, Монтана) процента.

В среднем количество американцев, которые причисляют себя к ЛГБТ-сообществу, по всем штатам составляет 3,5% .

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