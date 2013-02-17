Обама: Америка движется вперед только когда американцы солидарны

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17 февраля 2013, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.whitehouse.gov

В еженедельном обращении накануне президент США Барак Обама призвал бизнесменов страны к быстрому реагированию на предложения, которые он сделал, для роста американской экономики и создания рабочих мест.

Он напомнил, что "экономика, работающая для всех" поможет развить производство, укрепить систему образования за счет высокого качества дошкольной подготовки каждого ребенка и повысить минимальную заработную плату, передает пресс-служба Белого дома.

"АН" писали, что президент США Барак Обама в ходе ежегодного послания Конгрессу на минувшей неделе сконцентрировался на необходимости создания новых рабочих мест и трудностях американских семей, расставив, тем самым, новые акценты в экономических вопросах, ставших определяющими для его первого президентского срока.

Американский лидер выдвинул предложения относительно инвестиций в инфраструктуру, чистой энергии и образования и призвал Конгресс к активным действиям по вопросу иммиграции, ограничения продажи боевого оружия и изменениям климата.