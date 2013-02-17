Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Обама: Америка движется вперед только когда американцы солидарны

17 февраля 2013, 10:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.whitehouse.gov
Фото с сайта www.whitehouse.gov

В еженедельном обращении накануне президент США Барак Обама призвал бизнесменов страны к быстрому реагированию на предложения, которые он сделал, для роста американской экономики и создания рабочих мест.

Он напомнил, что "экономика, работающая для всех" поможет развить производство, укрепить систему образования за счет высокого качества дошкольной подготовки каждого ребенка и повысить минимальную заработную плату, передает пресс-служба Белого дома.

"АН" писали, что президент США Барак Обама в ходе ежегодного послания Конгрессу на минувшей неделе сконцентрировался на необходимости создания новых рабочих мест и трудностях американских семей, расставив, тем самым, новые акценты в экономических вопросах, ставших определяющими для его первого президентского срока.

Американский лидер выдвинул предложения относительно инвестиций в инфраструктуру, чистой энергии и образования и призвал Конгресс к активным действиям по вопросу иммиграции, ограничения продажи боевого оружия и изменениям климата.

ЛБ

//картина дня

В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

Глава ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харриган заявил, что в случае гипотетической войны с Россией НАТО уже выбрало одну из первоочередных целей.

Глава ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харриган заявил, что в случае гипотетической войны с Россией НАТО…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Редакция «Аргументы Недели» подготовила топ интересных и кошмарных фильмов ужасов 2019 года, которые стоит посмотреть любителям жанра. Некоторые хорроры способны вызвать…

//новости ан

//новости ан

//новости ан