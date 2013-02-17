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17 февраля 2013, 08:37 [ «Аргументы Недели» ]

Предстоящие 18 февраля 2013 года президентские выборы будут уже шестыми за годы независимости Армении. С полуночи сегодня действует запрет на любую предвыборную агитацию.

В избирательный бюллетень внесено 7 кандидатов, в их числе и действующий президент республики, председатель правящей Республиканской партии Армении Серж Саргсян. Особая острота и беспрецедентность завершившейся кампании была связана с совершенном впервые в истории Армении вооруженном покушении на одного из кандидатов - Паруйра Айрикяна, а также почти месячной голодовке другого претендента на главный пост страны - Андреаса Гукасяна, сообщает echo.msk.r. Социологи прогнозируют, что явка на выборах будет порядка 58-62 проц.