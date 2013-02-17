Согласия в Раде не ждать: Согласительный совет отменен

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17 февраля 2013, 01:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

Заседание Согласительного совета руководства Верховной Рады, анонсированное на понедельник, 18 февраля, не состоится.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу парламента.

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