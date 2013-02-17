Пекин может потерять статус столицы Китая в 2016 году

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17 февраля 2013, 00:08 [«Аргументы Недели», Петр Горбатенко, Москва ]

Фото с сайта Wikipedia.org

В китайском сегменте Интернет активно обсуждают информацию о том, что в 2016 году столица Китая может переехать из Пекина в Синьян, город в провинции Хэнань, сообщает в субботу Business Insider со ссылкой на ряд китайских СМИ.

Впервые информация была опубликована одним из пользователей Sina Weibo, китайского аналога Twitter. Он, в частности, написал, что в июле 2012 года в Синьян приезжала правительственная группа, чтобы изучить возможность переноса столицы из Пекина.

В китайском правительстве достаточно давно вынашиваются планы присвоить столичный статус другому городу из-за большого количества проблем в Пекине: высокой загрязненност ивоздуха, загруженного автотрафика, перенаселенности.

Синьян находится южнее Пекина. По данным на 2011 год, в нем проживают больше 6 млн человек. В сравнении, население Пекина составляет порядка 20 млн жителей.

"Великолепно! Наконец-то, Пекин спасен! Это самая лучшая новость в Новом Году!", - цитирует Tea Leaf Nation одного из пользователей Sina Weibo.