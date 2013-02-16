В Пакистане число пострадавших от взрыва на базаре возросло до 84 человек. ВИДЕО

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16 февраля 2013, 23:03 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр Первого канала.

В пакистанской провинции Белуджистан число жертв взрыва самодельной бомбы на рынке в пригороде города Кветта возросло до 84 человек, раненых - до 250. "АН" писали, что ранее сообщалось о 47 погибших и 200 раненых.