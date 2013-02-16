Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

"Аль-Джазира": в Сирии "асадовцы" захватили 300 мирных жителей

16 февраля 2013, 21:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Вячеслав Немышев из Сирии специально для Аргументов.ру
Фото: Вячеслав Немышев из Сирии специально для Аргументов.ру

В Сирии, по информации, опубликованной телеканалом "Аль-Джазира", за два дня группировки, которые поддерживают правительство страны, похитили около 300 людей, среди которых женщины и дети, в провинции Идлиб.

"Аль-Джазира" предполагает, что таким образом радикалы отреагировали на похищение повстанцами 40 шиитов на этой неделе.

ЛБ

//картина дня

В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство Польши видит создание массовых партизанских отрядов.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Редакция «Аргументы Недели» подготовила топ интересных и кошмарных фильмов ужасов 2019 года, которые стоит посмотреть любителям жанра. Некоторые хорроры способны вызвать…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан