"Аль-Джазира": в Сирии "асадовцы" захватили 300 мирных жителей

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16 февраля 2013, 21:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Вячеслав Немышев из Сирии специально для Аргументов.ру

В Сирии, по информации, опубликованной телеканалом "Аль-Джазира", за два дня группировки, которые поддерживают правительство страны, похитили около 300 людей, среди которых женщины и дети, в провинции Идлиб.



"Аль-Джазира" предполагает, что таким образом радикалы отреагировали на похищение повстанцами 40 шиитов на этой неделе.