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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В Пакистане опять взорвали шиитов: 50 погибших, 200 раненых. ВИДЕО

16 февраля 2013, 20:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Пакистане в субботу взорвали рынок в Хазаре - пригороде столицы Белуджистана Кветты. В результате взрыва погибли 47 человек. Еще более 200 получили ранения. Президент Пакистана Асиф Али Зардари резко осудил теракт.

Большая часть жертв взрыва размещенной на мотоцикле самодельной бомбы  - шииты. Нападения на шиитов в провинции Белуджистан, граничащей с Афганистаном и Ираном, не редкость. За минувший год в стране были убиты более четырехсот последователей этого религиозного течения.

Считается, что организует их связанная с Талибаном группировка Лашкар и Джангви.

ЛБ

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