В Ираке смертник подорвал бригадира военной разведки с телохранителями

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16 февраля 2013, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]

На севере Ирака в результате взрыва в городе Мосул погибли высший офицер военной разведки страны и трое его телохранителей. Теракт осуществил смертник, который привел в действие взрывное устройство возле дома военнослужащего.

По информации местных СМИ, убитым является бригадир (воинское звание выше полковника, но ниже генерала) Авин Али.