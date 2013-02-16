Два кандидата в президенты Армении не будут голосовать на выборах

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16 февраля 2013, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]

В Армении два кандидата в президенты не будут голосовать 18 февраля. Об отказе от голосования заявил Андриас Гукасян - он объявил голодовку, и не принимает пищу уже 27 дней.

Таким образом претендент на главный государственный поста в Армении выразил протест Центрибзиркому. Гукасян требует отменить регистрацию кандидатом на выборах действующего президента Сержа Саргсяна, а также прекращения миссии международных наблюдателей в Армении.



От участия в голосовании также отказался экс-глава МИДа самопровозглашенной нагорно-карабахской республики Арман Меликян. Его претензии касаются числа избирателей, официально представленных в госрегистре.

"АН" писали, что в последний день января в Армении было совершено покушение на кандидата в президенты страны, председателя партии "Объединение "Национальное самоопределение" Паруйра Айрикяна.

В выборах президента Армении принимают участие 7 кандидатов.