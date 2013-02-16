В столице Японии открылся фестиваль орхидей. ВИДЕО

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16 февраля 2013, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр Первого канала.

В Токио сегодня открылся Фестиваль орхидей, на котором представлено около трех тысяч видов этого удивительного цветка. Победитель родом из Перу, который открыли 11 лет назад. Его ценность в том, что его крайне сложно выращивать.

