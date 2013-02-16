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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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В столице Японии открылся фестиваль орхидей. ВИДЕО

16 февраля 2013, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр Первого канала.
Кадр Первого канала.

В Токио сегодня открылся Фестиваль орхидей, на котором представлено около трех тысяч видов этого удивительного цветка. Победитель родом из Перу, который открыли 11 лет назад. Его ценность в том, что его крайне сложно выращивать.

ЛБ

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В мире

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Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство…

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