Совбез ООН пригрозил санкциями противникам мирных преобразований в Йемене

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16 февраля 2013, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Центра новостей ООН с сайта un.org

Совбез ООН приветствовал заявление президента Йемена о проведении 18 марта Конференции по национальному диалогу. Члены Совета выразили надежду, что результаты ее работы приведут к проведению референдума по конституции и выборов.

Одновременно Совет призвал представителей бывшего режима не вмешиваться в переходный процесс и пригрозил санкциями тем, что помешает мирным преобразованиям в стране.

"Ан писали, что президент Йемена Абдураб Мансур Хади пришел к власти в результате февральских выборов.

До этого в ноябре 2011 года различные политические движения в Йемене подписали соглашение о переходном процессе. Эти договоренности были достигнуты после массовых протестов, подобных тем, что охватили другие страны Ближнего Востока и Северной Африки. Протесты в Йемене привели к отставке бывшего президента Али Абдаллы Салеха.

Члены Совета рекомендовали всем сторонам в Йемене не прибегать к провокациям, передает Центр новостей ООН. Они выразили озабоченность по поводу сообщений о вмешательстве в переходный процесс лиц, представляющих прежний режим, прежнюю оппозицию, и других, кто не соблюдает принципы соглашения о переходном процессе, включая бывшего президента Али Абдаллу Салеха и бывшего вице-президента.

Члены Совета заявили о готовности принять дальнейшие меры, в том числе на основании статьи 41 Устава ООН, против тех, кто встанет на пути мирных преобразований в Йемене.

Статья 41 гласит, что Совет Безопасности уполномочен решать, какие меры, не связанные с использованием вооруженных сил, должны применяться для осуществления его решений. Эти меры могут включать полный или частичный разрыв экономических отношений, прекращение железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений.

Совбез ООН выразил озабоченность по поводу сообщений о том,что в Йемен из-за рубежа поступают денежные средства и оружие для тех, кто намерен подорвать переходный процесс.