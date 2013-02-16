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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Истребители США были подняты на перехват двух российских "медведей"

16 февраля 2013, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

С базы ВВС США были подняты истребители на перехват двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые осуществляли полет вокруг американского острова Гуам в Тихом океане.

 Об этом сообщает телеканал NBC News. Военные США сообщили , что обнаружили на радарах два турбовинтовых стратегических бомбардировщика, по классификации НАТО носящих прозвище «Медведь». На их потенциальный перехват с базы ВВС США «Андерсен» вылетели истребители F-15.
Сообщается, что «контакт между американскими и российскими самолетами прошел на профессиональном уровне», без инцидентов, и что российские бомбардировщики все время оставались в международном воздушном пространстве.
Американские военные пояснили, что дальний полет двух российских бомбардировщиков, который предполагает дозаправку в воздухе, они засекли с радаров и спутников, как только Ту-95 взлетели с аэродрома в северо-восточной части России, сообщает vz.ru.
Японские военные также заволновались и подняли в воздух по тревоге свои истребители, когда российские самолеты пролетали в непосредственной близости от воздушного пространства Японии.
Со своей стороны, официальный представитель Минобороны РФ по ВВС заявил, что никаких плановых полетов бомбардировщиков в акватории Тихого океана в последнее время не проводилось.
Остров Гуам, расположенный в западной части Тихого океана на архипелаге Марианские острова, входит в состав США, однако его жители не имеют права участвовать в общенациональных выборах.


НС

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