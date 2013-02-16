Сейм Латвии отказался гарантировать трудящимся достойную оплату труда

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16 февраля 2013, 17:03 [«Аргументы Недели. Москва», Светлана Родионова, Рига ]

Фото www.baltic-course.com

Сейм Латвии ратифицировал пересмотренную Европейскую социальную хартию. Однако, не полностью – исключив пункт,по которому государство признает право трудящихся на оплату труда, гарантирующую им и членам их семей достойные условия жизни.

Депутаты благоразумно рассудили, что государство «не потянет» выполнение обязательств платить зарплату, обеспечивающую нормальные условия жизни. А поскольку население стало грамотным, в случае подписания такого пункта стали бы неизбежны обращения в европейские судебные инстанции.

«Мы не можем продвигаться по зарплатам в полном отрыве от соседних стран и экономической ситуации», - прокомментировали депутаты такое «частичное» подписание конвенции Совета Европы.

Таким образом, пункт хартии о праве на справедливое вознаграждение ратифицирован лишь частично. Латвийские парламентарии признали право работающих на повышенную оплату сверхурочной работы, с исключениями в отдельных случаях, и право работающих мужчин и женщин на равную оплату за равный труд.

Европейская социальная хартия – договор между странами Европы,закрепляющий ряд социальных прав человека: право на труд, право на справедливые условия труда, право на социальное обеспечение, право на охрану здоровья и др.