Власти Венесуэлы развеяли слухи о предсмертном состоянии Уго Чавеса

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16 февраля 2013, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.venezuela.gov.ve.

Президент Венесуэлы Уго Чавес идет на поправку, продолжает руководить своими соратниками и слушать народную музыку. Свежие фотографии улыбающегося вождя показало центральное телевидение Боливарианской республики.

Комментировал фотосессию министр правительства.

"Пока у Уго Чавеса нет голоса, он дышит через трубку и разговаривать не может. А во всем остальном дела идут хорошо, слушает песни родных мест, принимает гостей и четко формулирует свои мысли", - заявил министр народной власти по связи и информатизации Эрнесто Вильегас в программе, прошедшей накануне одновременно на радио и телевидении Венесуэлы.

На снимках президент Венесуэлы вместе с дочерьми Розой и Марией.

Одна из них держит в руках свежий номер кубинской газеты "Гранма" за 14 февраля. Это должно подтвердить, что фотосессия не фальшивка.

"АН" писали, что на Кубе Уго Чавес проходит курс лечения после четвертой операции по поводу онкологического заболевания.