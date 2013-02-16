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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Ватикан: церковные правила в этот раз могут быть «интерпретированы» иначе

16 февраля 2013, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

Конклав может собраться для избрания преемника папы римского Бенедикта XVI еще до 15 марта, если в Риме будет находиться достаточное число кардиналов, сообщает Reuters. Все процедуры могут пройти быстрее.

По словам официального представителя Ватикана отца Федерико Ломбарди, церковные правила, определяющие порядок собрания конклава, в этот раз могут быть «интерпретированы» иначе из-за уникальных обстоятельств смены понтифика. Все процедуры могут быть пройдены быстрее, так как церковь имеет дело не с внезапной гибелью папы, а с отречением, о котором было объявлено заранее.


До этого предполагалось, что конклав, согласно действующим нормам, начнет работу 15—20 марта.
 Ранее «АН» писали: Католические епископы России считают дешевыми мистификациями разговоры о том, что Бенедикта XVI сменит Пётр Римлянин, который станет последним папой.

НС

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