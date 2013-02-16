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Северная Корея празднует день рождения Ким Чен Ира

16 февраля 2013, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр ТВЦ.
Кадр ТВЦ.

В Северной Корее в субботу празднуют день рождения Ким Чен Ира, которого в КНДР называют "гением мысли и теории, созидания и строительства, великим руководителем и полководцем".

Он ушёл из жизни в декабре 2011-го года. Одной из основных заслуг "отца нации", управлявшего КНДР последние 17 лет, считают последовательное осуществление им политики сонгун - то есть приоритета армии, что "позволило превратить республику в сильное военное государство".

Нынешний руководитель Северной Кореи - Ким Чен Ын посетил дворец, в котором находится прозрачный саркофаг с телом его отца, а также машины, яхта, и вагон поезда, которые использовал Ким Чен Ир.

По случаю праздника Ким Чен Ын вручил наиболее отличившимся военнослужащим, членам партии, рабочим и кооператорам наградные часы с надписью Ким Чен Ир, сборник его цитат и знаки трудового отличия.

ЛБ

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