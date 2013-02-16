Уголовный суд в Гааге требует ареста суданского президента

//В мире

16 февраля 2013, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Международный уголовный суд в Гааге требует от властей Чада и Ливии арестовать и выдать президента Судана Омара аль-Башира, который собирается скоро посетить эти страны с официальным визитом.

Ордер на арест политика был выдан еще в 2008 году, его обвиняют в преступлениях, совершенных суданской стороной в конфликте в Дарфуре.

В 2009 и 2010 годах глава Судана наносил визиты в Чад, однако никто его там не задерживал, сообщает vesti.ru.