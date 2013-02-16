О главном за неделю в Крыму (11-16 февраля)

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16 февраля 2013, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

На этой неделе в Крыму говорили о свободе слова, хамили журналистам, принимали гостей и креативили. В данной статье: Жертва недели, Хамство недели, Скандал недели, Креатив недели, Метеорит недели и др.

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