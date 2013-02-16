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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

О главном за неделю в Крыму (11-16 февраля)

16 февраля 2013, 14:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua
Фото с сайта www.an.crimea.ua

На этой неделе в Крыму говорили о свободе слова, хамили журналистам, принимали гостей и креативили. В данной статье: Жертва недели, Хамство недели, Скандал недели, Креатив недели, Метеорит недели и др.

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КИ

//картина дня

В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство Польши видит создание массовых партизанских отрядов.

Одним из важнейших аспектов подготовки к противостоянию ожидаемой Варшавой «российской агрессии» военное руководство…

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