Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Изменение климата требуют признать угрозой национальной безопасности

16 февраля 2013, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Островные государства, которые расположены низко над уровнем моря, обратились в ООН с требованием признать изменение климата угрозой национальной безопасности. Глобальное потепление грозит их исчезновением.

 Представитель Маршалловых островов отметил, что островные государства сталкиваются с противодействием постоянных членов Совбеза ООН России и Китая, которые заявляют, что СБ не является местом для решения проблемы изменения климата. Руководство островных государств отмечает, что это не только экономический или социально-политический вопрос, а еще и национальной безопасности, сообщает echo.msk.ru. Уже сейчас начались проблемы на Маршалловых островах. Скважины заполняются соленой водой, что делает невозможным получать из них воду для питья. Один из островов уже полностью накрыла вода.

НС

//картина дня

В мире

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Донецкий социолог сообщил о желании Киева «отстегнуть» ДНР и ЛНР от Украины

Украинской власти не нужны территории на востоке страны, которые в настоящий момент занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом, выступая в телевизионном эфире, заявил донецкий социолог Евгений Копатько.

Ни одна политическая сила в Киеве на данный момент не заинтересована в возвращении территорий, занимаемых самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Такую точку зрения озвучил Валентин Гайдай, украинский политолог.

Ни одна политическая сила в Киеве на данный момент не заинтересована в возвращении территорий, занимаемых…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан