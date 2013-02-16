Изменение климата требуют признать угрозой национальной безопасности

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16 февраля 2013, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Островные государства, которые расположены низко над уровнем моря, обратились в ООН с требованием признать изменение климата угрозой национальной безопасности. Глобальное потепление грозит их исчезновением.

Представитель Маршалловых островов отметил, что островные государства сталкиваются с противодействием постоянных членов Совбеза ООН России и Китая, которые заявляют, что СБ не является местом для решения проблемы изменения климата. Руководство островных государств отмечает, что это не только экономический или социально-политический вопрос, а еще и национальной безопасности, сообщает echo.msk.ru. Уже сейчас начались проблемы на Маршалловых островах. Скважины заполняются соленой водой, что делает невозможным получать из них воду для питья. Один из островов уже полностью накрыла вода.



