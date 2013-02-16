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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Евросоюз требует отменить запрет на поставки мяса из Германии

16 февраля 2013, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

Евросоюз требует отменить запрет на поставки немецкого мяса в Россию. В направленной во Всемирную торговую организацию (ВТО) жалобе утверждается, что экспортная продукция полностью соответствует стандартам качества.

 Введенный Россией запрет на импорт охлажденного мяса из Германии является необоснованной и непропорциональной мерой и поэтому должен быть отменен - говорится в жалобе, сообщает РБК. В Брюсселе не видят оснований для подобного запрета и считают необоснованными ссылки Москвы на необходимость обеспечения безопасности потребителей.
  Ранее "АН" сообщали: Россельхознадзор запретил с 4 февраля ввоз в Россию охлажденного мяса из США и Германии. А в Великобритании в продуктах из конины, которые поставлялись на прилавки местных магазинов под видом говядины, обнаружен запрещенный медикамент фенилбутазон.

НС

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