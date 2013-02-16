Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Турция ответила Сирии артиллерийским ударом

16 февраля 2013, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Турецкая артиллерия нанесла вчера удар по одному из участков в приграничной зоне с Сирией. Огонь был незамедлительно открыт после того, как была выпущена мина с сирийской стороны.

 Пострадавших и разрушений нет. При этом отмечается, что пока неизвестно, был ли одиночный выстрел произведен сирийскими войсками или же повстанцами, которые ведут бои вблизи границы с Турцией.
Анкара и Дамаск  при этом обменялись взаимными обвинениями. Так, министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу на заседании смешанной комиссии «Турция-ЕС», посвященном ситуации в САР, выступил с резкой критикой позиций международного сообщества по Сирии.


«Необходимо отреагировать на действия тех, кто совершает военные преступления, определенные универсальными нормами ООН. Если без разбора производятся авиаудары по территориям проживания гражданского населения - это военное преступление. Мы все еще ждем ответа на наш призыв реагировать сообща на такие вещи», - сказал министр, поинтересовавшись, «когда же начнет действовать ООН», сообщает vz.ru.


«В Сирии погибли 70 тысяч человек, миллионы голодают. Когда ООН будет предпринимать меры? Почему только Турция и соседние с Сирией страны платят по счетам?» - заявил он. Глава турецкого МИД также сказал о необходимости международному сообществу, а конкретнее Совбезу ООН, принять резолюцию о доступе гуманитарной помощи для Сирии.


Со своей стороны МИД Сирии в посланиях, направленных в Совет Безопасности и генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну, заявил, что правительство Турции «играет деструктивную и разрушительную роль в сирийском кризисе».
«Последним проявлением враждебной политики Анкары стало оказание нажима на некоторые фракции оппозиции с тем, чтобы они отвергли выдвинутую президентом Башаром Асадом (6 января) программу политического урегулирования», - указывается в документе.


Таким образом, отмечается в нем, турецкие власти вновь продемонстрировали, что выступают против мирного решения кризиса. Между тем, заместитель главы МИД САР Фейсал Мекдад подчеркнул, что сирийское правительство «готово сесть за стол переговоров с оппозицией без предварительных условий».

НС

//картина дня

В мире

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Российская Федерация и Белоруссия в будущем станут одним государством. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Айдер Муждабаев, переехавший на Украину отечественный журналист.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления. Об этом сообщил в среду в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…