Турция ответила Сирии артиллерийским ударом

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16 февраля 2013, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

Турецкая артиллерия нанесла вчера удар по одному из участков в приграничной зоне с Сирией. Огонь был незамедлительно открыт после того, как была выпущена мина с сирийской стороны.

Пострадавших и разрушений нет. При этом отмечается, что пока неизвестно, был ли одиночный выстрел произведен сирийскими войсками или же повстанцами, которые ведут бои вблизи границы с Турцией.

Анкара и Дамаск при этом обменялись взаимными обвинениями. Так, министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу на заседании смешанной комиссии «Турция-ЕС», посвященном ситуации в САР, выступил с резкой критикой позиций международного сообщества по Сирии.



«Необходимо отреагировать на действия тех, кто совершает военные преступления, определенные универсальными нормами ООН. Если без разбора производятся авиаудары по территориям проживания гражданского населения - это военное преступление. Мы все еще ждем ответа на наш призыв реагировать сообща на такие вещи», - сказал министр, поинтересовавшись, «когда же начнет действовать ООН», сообщает vz.ru.



«В Сирии погибли 70 тысяч человек, миллионы голодают. Когда ООН будет предпринимать меры? Почему только Турция и соседние с Сирией страны платят по счетам?» - заявил он. Глава турецкого МИД также сказал о необходимости международному сообществу, а конкретнее Совбезу ООН, принять резолюцию о доступе гуманитарной помощи для Сирии.



Со своей стороны МИД Сирии в посланиях, направленных в Совет Безопасности и генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну, заявил, что правительство Турции «играет деструктивную и разрушительную роль в сирийском кризисе».

«Последним проявлением враждебной политики Анкары стало оказание нажима на некоторые фракции оппозиции с тем, чтобы они отвергли выдвинутую президентом Башаром Асадом (6 января) программу политического урегулирования», - указывается в документе.



Таким образом, отмечается в нем, турецкие власти вновь продемонстрировали, что выступают против мирного решения кризиса. Между тем, заместитель главы МИД САР Фейсал Мекдад подчеркнул, что сирийское правительство «готово сесть за стол переговоров с оппозицией без предварительных условий».



