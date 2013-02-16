В КНДР отмечают День рождения Ким Чен Ира

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16 февраля 2013, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]

В КНДР сегодня широко и торжественно отмечают День рождения "гения мысли и теории, созидания и строительства, великого руководителя и полководца" Ким Чен Ира.

С самого утра жители Пхеньяна возлагали цветы к статуям и портретам бывшего лидера КНДР, управлявшего страной 17 лет. В праздновании дня рождения бывшего северокорейского лидера принимают участие спортсмены из России, Украины, Эстонии и Канады. Столицу КНДР в честь этого дня украсили декорациями и флагами. Прошли концерты. В массовых гимнастических упражнениях участвовали зарубежные спортсмены. Состоялись соревнования фигуристов на приз "Пэктусан" - по названию легендарной горы, у подножия которой, согласно официальным данным, родился в 1942 году Ким Чен Ир, передает ИТАР-ТАСС.

Действующий глава Северной Кореи Ким Чен Ын передал в дар Пхеньянскому Дому матери и ребенку большую партию меда. Он также распорядился доставить на вертолетах подарки семьям с детьми, проживающим на девяти самых отдаленных островах в Желтом море.

Самым заслуженным военнослужащим, членам партии, рабочим и кооператорам членам партии и представителям трудовых коллективов вручили наручные часы с надписью "Ким Чен Ир".