Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

В КНДР отмечают День рождения Ким Чен Ира

16 февраля 2013, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]

В КНДР сегодня широко и торжественно отмечают День рождения "гения мысли и теории, созидания и строительства, великого руководителя и полководца" Ким Чен Ира.

С самого утра жители Пхеньяна возлагали цветы к статуям и портретам бывшего лидера КНДР, управлявшего страной 17 лет. В праздновании дня рождения бывшего северокорейского лидера принимают участие спортсмены из России, Украины, Эстонии и Канады. Столицу КНДР в честь этого дня украсили декорациями и флагами. Прошли концерты. В массовых гимнастических упражнениях участвовали зарубежные спортсмены. Состоялись соревнования фигуристов на приз "Пэктусан" - по названию легендарной горы, у подножия которой, согласно официальным данным, родился в 1942 году Ким Чен Ир, передает ИТАР-ТАСС.
Действующий глава Северной Кореи Ким Чен Ын передал в дар Пхеньянскому Дому матери и ребенку большую партию меда. Он также распорядился доставить на вертолетах подарки семьям с детьми, проживающим на девяти самых отдаленных островах в Желтом море.

Самым заслуженным военнослужащим, членам партии, рабочим и кооператорам членам партии и представителям трудовых коллективов вручили наручные часы с надписью "Ким Чен Ир".

ИЧ

//картина дня

В мире

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Российская Федерация и Белоруссия в будущем станут одним государством. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Айдер Муждабаев, переехавший на Украину отечественный журналист.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления. Об этом сообщил в среду в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…

//новости ан

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…