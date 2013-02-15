В Керчи афганцы открыли собственный музей

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15 февраля 2013, 23:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

В рамках чествования очередной годовщины вывода советских войск из Афганистана в керченском городском центре «Таврика» открыли музей воинов-интернационалистов.



Главными организаторами и авторами экспозиции стали сами воины-афганцы, - передает собкор «Аргументов недели – Крым» в Керчи.

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