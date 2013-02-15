«Регионы» хвастаются, что проверяют оппозицию на IQ

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15 февраля 2013, 23:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

Оппозиционеры отказываются от предложенной ими же идеи голосования бюллетенями, а предложения голосовать руками воспринимают всерьез.



Об этом заявил лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ на брифинге.



По словам депутата, голосование бюллетенями возможно, как разовое, но его нельзя вводить в систему, передает «Украинская правда» со ссылкой на «ЛИГАБизнесИнформ».

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