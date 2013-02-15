Под контролем власти. Когда закончится преступная бездеятельность?

//В мире

15 февраля 2013, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

Обычно во время пресс-конференций с чиновниками разных уровней, когда речь заходит о необходимости обратить их внимание на те или иные тревожные вести «из народа», в ответ звучит одна и та же фраза: «Разберемся, примем меры» или «Вопрос находится у нас на контроле». Но, как показал опыт, радоваться подобным пассажам не стоит. Есть как минимум три истории, наглядно демонстрирующие, как чиновники «контролируют» наши проблемы и что польза от такого контроля – под большим вопросом.

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