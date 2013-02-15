ЕС проверяет европейские торговые сети

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15 февраля 2013, 21:52 [ «Аргументы Недели» ]

В Брюсселе в пятницу Еврокомиссия распространила сообщение, в котором говорится об экстренном плане по проверке мясных полуфабрикатов в европейских торговых сетях в связи со скандалом вокруг подмены говядины кониной.

Согласно заявлению Еврокомиссии, с завтрашнего дня ветеринарные и санитарные структуры 27 стран ЕС должны провести в общей сложности 2,25 тысячи тестов ДНК мяса в замороженных полуфабрикатах, поступающих в розничную продажу, а "каждая из стран ЕС, в зависимости от ее размеров, должна будет провести от 10 до 150 тестов продуктов".

Напомним, замороженные полуфабрикаты из конины, вместо говядины, обнаружены в продовольственных сетях Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Кипра, Люксембурга, Польши, Франции, Швейцарии и Швеции, не исключено, что этот список будет пополняться. К грандиозной афере века уже подключился Европол - для координации общеевропейского расследования.

Сегодня британские СМИ сообщили, что полиция задержала троих подозреваемых по делу о мясном скандале, имена которых в интересах следствия не разглашаются. Однако издание Metro сообщает, что по мясному делу арестован 64-летний директор перерабатывающего завода Farmbox Meats Дэфидд Роу-Рисс, следствие считает его главным подозреваемым, он обвиняется в том, что его предприятие под видом говяжьего мяса продавало конину.

Под стражу также был взят 63-летний сотрудник скотобойни Peter Boddy и 42-летний житель Уэльса, который является сотрудником Farmbox Meats.

В полиции считают, что арестованные являются организаторами гигантской аферы, в ходе которой некачественное мясо попало в магазины по всей Европе. Преступники под видом говядины поставляли на заводы конину, которую упаковывали и в таком виде мясо отправлялось клиентам.

Сейчас работа Farmbox Meats и Peter Boddy приостановлена, а их оборудование арестовано.