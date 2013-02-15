Бодался теленок с дубом: латвийские фермеры спорят с Евросоюзом

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15 февраля 2013, 20:49 [«Аргументы Недели. Москва», Светлана Родионова, Рига ]

Фото www.ves.lv

Латвийские фермеры заявили премьер-министру, что если Европарламент утвердит согласованный лидерами стран-членов ЕС бюджет, то в 2014 году они будут выполнять требования ЕС на 42%.

Новый бюджет Евросоюза на 2014-2020 годы вновь ставит сельское хозяйство Балтии в неравноценные условия: прямые платежи латвийским фермерам составят в 2014 году лишь 42% от среднего по ЕС.

Как сообщали «АН-онлайн», аграрные субсидии балтийским фермерам намного меньше, чем фермерам остальных европейских стран. Например, за 1 гектар пашни латвийский фермер получает меньше 100 евро, тогда как в остальном Евросоюзе размер дотации составляет примерно 265 евро.

В результате трудных переговоров в Брюсселе латвийскому премьер-министру Валдису Домбровскису удалось добиться решения поднять дотации фермерам за гектар до 109 евро в 2014 году, но эта цифра решительно не устраивает крестьян.

«Деньги, которые мы получаем из ЕС, в основном приходится «отдавать» обратно, покупая дорогую технику и запчасти. Наше требование - 100%-ное равноправие по прямым платежам с другими странам ЕС. Если прямые платежи будут составлять 42%, то и требования ЕС мы хотим выполнять всего лишь на 42%», - заявила представитель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Айя Балоде.

Крестьяне предлагают компенсировать несправедливую разницу из государственного бюджета – «раз они не смогли этого сделать в Европе, то пусть проявят добрую волю в Латвии». Говоря об источниках финансирования, крестьяне напомнили правительству о «миллиардах латов, одолженных латвийскому банковскому сектору».

Кроме того, сельскохозяйственники предлагают снизить НДС на всю сельскохозяйственную продукцию до 5%, понизить кредитные проценты, освободить помощь ЕС и государства от налогообложения, снять лимит на безакцизное горючее и выделить средства на системы мелиорации.