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15 февраля 2013, 21:08 [ «Аргументы Недели» ]

фото: AFP

Президент Венесуэлы Уго Чавес поправляется, но говорить пока не может. Об этом в пятницу сообщили власти Венесуэлы, представив на телевидение первые фотографии президента после его последней операции на Кубе, где он сейчас проходит курс лечения от рака.

На снимках, которые были показаны по государственному телевидению Венесуэлы, лидер боливарианской революции, лежа на кровати, обнимает своих двоих дочерей, одна из которых держит в руке вчерашний экземпляр кубинской газеты "Гранма".

Напомним, Уго Чавес в последний раз показывался на публике еще в прошлом году до операции, это было 9 декабря 2012 года. Последняя, четвертая, за полтора года операция была сделана в Гаване 11 декабря. Власти сообщили, что она продолжалась шесть часов и прошла с осложнением в виде сильного кровотечения, которое хирургам удалось остановить. Затем у президента началась инфекция дыхательных путей, с которой он в настоящее время уже справляется.