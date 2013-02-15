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Совбезу ООН предложили закрыть политическое отделение в Сомали

15 февраля 2013, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Центра новостей ООН с сайта un.org
Фото Центра новостей ООН с сайта un.org

Освобождение новых районов Сомали от повстанцев "Аш Шабааба" дает возможность федеральному правительству расширять власть и укреплять свою легитимность среди сомалийцев. Усилия по стабилизации ситуации в этих районах требуют поддержки международного сообщества, в том числе со стороны ООН.

Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун на заседании Совета Безопасности по Сомали.

В январе 2012 года из Найроби в Могадишо было переведено политическое отделение ООН по Сомали. Зерихун привлек внимание к предложению Пан Ги Муна закрыть политическое отделение ООН по Сомали и вместе него учредить более широкомасштабную миссию в Могадишо.

Тайе-Брук Зерихун подчеркнул, что в своей нынешней конфигурацим представительство ООН не сможет справиться с задачами в области миростроительства, и, в частности, оказывать правительству помощь в консолидации власти по всей стране.

"Это требует новой миссии...", - сказал Тайе-Брук Зерихун, передает Центр новостей ООН.

Помощник генсека ООН подчеркнул, что сомалийское правительство стремится заполнить вакуум власти путем подхода "снизу вверх": сначала будут сформированы местные органы управления, которые затем выберут региональных представителей. Но этот процесс воспринимается в стране неоднозначно и вызывает споры.

ЛБ

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