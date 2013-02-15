Защита Тимошенко настаивает на том, что история о «тортике» - это несерьезно

//В мире

15 февраля 2013, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

Защита ТИМОШЕНКО настаивает на том, что показания ЗАЙЦЕВА – это информация, полученная от третьих лиц, которая не может быть принята к сведению суда.



Защита Юлии ТИМОШЕНКО настаивает на том, что свидетель Сергей ЗАЙЦЕВ предоставляет непрямые доказательства, а ссылается на информацию, полученную от третьих лиц, и такие свидетельства не могут быть приняты к сведению суда.

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