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15 февраля 2013, 19:52 [ «Аргументы Недели» ]

КНДР предупредила о новых ядерных испытаниях и о том, что запустит в 2013 году еще одну ракету. Как сообщает в пятницу агентство Reuters, Северная Корея уведомила о своих планах Китай, - своего главного союзника, заявив, что не боится новых санкций в отношении себя.

Источник, имеющий связи в правительствах КНДР и Китая, сообщил агентству: "Все готово. Четвертое и пятое ядерные испытания, а также запуск ракеты могут быть осуществлены в скором времени, возможно, в этом году". По его словам, мощность ядерного заряда очередной бомбы может быть выше, чем раньше, и составить 10 килотонн.

Напомним, последние испытания были проведены Северной Кореей утром во вторник. Эти испытания стали третьими за всю историю ядерных испытаний КНДР, предыдущие прошли в 2006 и 2009 годах. По некоторым данным, мощность подземного взрыва превысила 7 килотонн, что составляет более чем трети от мощности бомб, сброшенных во время Второй мировой войны на японские города Хиросиму и Нагасаки. А по данным американских экспертов, мощность корейской ядерной бомбы могла составлять около 15 килотонн.

Действия КНДР вызвали протест и осуждение со стороны многих стран, включая Россию, Южную Корею, США, Японию и Китай. И сейчас Совет безопасности ООН готовит новые санкции в отношении Северной Кореи.

Однако северокорейская пресса, в частности, центральная газета КНДР "Нодон синмун" пишет в пятницу, что Северная Корея будет считать новые санкции ООН равносильными объявлению войны. А призывы некоторых стран ввести дополнительные санкции против Пхеньяна издание называет "серьезной провокацией". Газета также сообщает, что Северная Корея имела полное право испытывать ядерное оружие, "так как речь здесь шла о законном праве на самооборону".