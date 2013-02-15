Глава ЮНЕСКО встревожена гибелью журналиста в сирийском СИЗО

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15 февраля 2013, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Центра новостей ООН с сайта un.org

Гибель 26-летнего журналиста Яхама Мустафа Газоула в следственном изоляторе одного из силовых ведомств Сирии глубоко обеспокоила генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, о чем она заявила в пятницу.

Сославшиcь на данные международных организаций, которые занимаются продвижением права на свободное выражение мнений, Ирина Бокова отметила, что журналист скончался 9 ноября 2012 года от травм, полученных в результате применения пыток.

"Я глубоко обеспокоена смертью Яхама Мустафа Газоула", - сказала гендиректор ЮНЕСКО, передает Центр новостей ООН. Ирина Бокова призвала пролить свет на все обстоятельства этого трагического инцидента и напомнила сторонам в сирийском конфликте о гражданском статусе журналистов и их праве на свободное выражение мнений.

26-летний Яхам Мустафа Газоул писал для базирующегося в Дамаске сирийского Центра СМИ и свободы выражения мнений. Он умер в здании разведки военно-воздушных сил через четыре дня после ареста.

По словам Гендиректора ЮНЕСКО, с момента начала вооруженных столкновений в Сирии там погибло 46 журналистов, что вызывает глубокую тревогу.