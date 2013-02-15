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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Пан Ги Мун приветствовал планы лидеров США отправиться на Ближний Восток

15 февраля 2013, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Центра новостей ООН с сайта un.org
Фото Центра новостей ООН с сайта un.org

Приложить особые усилия для достижения разрешения арабо-израильского конфликта во время предстоящей поездки на Ближний Восток призвал генсек Организации объединенных наций Пан Ги Мун лидеров Соединенных Штатов.

"Относительно Ближнего Востока, я приветствую планы президента Обамы и государственного секретаря Джона Керри посетить регион. Я знаю, что государственный секретарь в прошлом много раз ездил туда, имеет хорошие отношения со многими лидерами в этом регионе и осознает важность этой проблемы", - заявил Пан Ги Мун на встрече с журналистами в Вашингтоне, завершая свой визит в столицу США, передал Центр новостей ООН.

Пан Ги Мун отметил важность уважения права Израиля на существование и важность поддержки жизнеспособных палестинских властей, как в политическом, так и в финансовом плане. По его словам, такой подход позволит израильтянам и палестинцам жить бок о бок в условиях мира и безопасности.

"Мы все должны приложить особые усилия для выработки решения о двух государствах до того, как все возможности для этого исчезнут", - заявил генеральный секретарь ООН.

ЛБ

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