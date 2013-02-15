Луканов объяснил Бурлакову,что тому негоже было жаловаться на «Аргументы недели»

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15 февраля 2013, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

Председатель Независимого медиа-профсоюза Украины Юрий ЛУКАНОВ обсудил с первым вице-премьером Крыма Павлом БУРЛАКОВЫМ конфликт вокруг интернет-издания «Аргументы недели - Крым».



Во время вчерашней встречи, прошедшей в Совете министров Крыма, ее участники обсудили ситуацию со свободой слова в Крыму и, в частности, уголовное производство, открытое по статье 182 («нарушение неприкосновенности частной жизни») Уголовного кодекса Украины по факту публикации в «Аргументах недели - Крым» материала о месте регистрации БУРЛАКОВА.

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