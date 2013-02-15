Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

В Севастополе взорвали мину, которой уничтожали советскую технику в годы войны

15 февраля 2013, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua
Фото с сайта www.an.crimea.ua

Местные жители поселка Фруктовое нашли в лесу подозрительный металлический предмет.

Об опасной находке люди сообщили спасателям, передает управление ГСЧС Украины в Севастополе.

Вчера, 14 февраля, на место обнаружения выехала группа пиротехников, которые идентифицировали данный предмет как немецкий противотанковую мину 1939 года. Похожие предметы применяли для уничтожения техники во время Великой Отечественной войны.

Читать дальше

КИ

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

В случае возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины воевавших против Киева ополченцев ждет массовое уничтожение. Соответствующий прогноз на страницах интернет-СМИ озвучил луганский публицист Тихон Гончаров.

В случае возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины воевавших против Киева ополченцев ждет массовое уничтожение…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском…

По предварительным итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге «Справедливая Россия» получила 107 мандатов. Ещё около 35 мандатов партия лишилась в результате…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев устроил для своего сына свадьбу, которая потянула на годовой бюджет региона. Видео и фото с грандиозного торжества срочно…

//новости ан

//новости ан