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В Севастополе взорвали мину, которой уничтожали советскую технику в годы войны
15 февраля 2013, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]
Местные жители поселка Фруктовое нашли в лесу подозрительный металлический предмет.
Об опасной находке люди сообщили спасателям, передает управление ГСЧС Украины в Севастополе.
Вчера, 14 февраля, на место обнаружения выехала группа пиротехников, которые идентифицировали данный предмет как немецкий противотанковую мину 1939 года. Похожие предметы применяли для уничтожения техники во время Великой Отечественной войны.