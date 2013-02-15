В Севастополе взорвали мину, которой уничтожали советскую технику в годы войны

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15 февраля 2013, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua

Местные жители поселка Фруктовое нашли в лесу подозрительный металлический предмет.

Об опасной находке люди сообщили спасателям, передает управление ГСЧС Украины в Севастополе.

Вчера, 14 февраля, на место обнаружения выехала группа пиротехников, которые идентифицировали данный предмет как немецкий противотанковую мину 1939 года. Похожие предметы применяли для уничтожения техники во время Великой Отечественной войны.

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