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Тимошенко отказалась ехать в суд в Киев
15 февраля 2013, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]
Осужденная экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО не намерена быть этапированной в суд в Киеве.
Об этом говорится в сообщении Государственной пенитенциарной службы, передает «Украинская правда».
Как известно, Государственная пенитенциарная служба (ГПТС) ранее сообщила, что ТИМОШЕНКО в пятницу будет доставлена в Киев для участия в судебном заседании по делу об убийстве Евгения ЩЕРБАНЯ. Тюремщики обнародовали видео, на котором она будто бы соглашается на этапирование.