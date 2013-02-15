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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

Тимошенко отказалась ехать в суд в Киев

15 февраля 2013, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua
Фото с сайта www.an.crimea.ua

Осужденная экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО не намерена быть этапированной в суд в Киеве.

Об этом говорится в сообщении Государственной пенитенциарной службы, передает «Украинская правда».

Как известно, Государственная пенитенциарная служба (ГПТС) ранее сообщила, что ТИМОШЕНКО в пятницу будет доставлена в Киев для участия в судебном заседании по делу об убийстве Евгения ЩЕРБАНЯ. Тюремщики обнародовали видео, на котором она будто бы соглашается на этапирование.

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