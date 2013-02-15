Во Франции учитель задал пятиклассникам домашнее задание на тему самоубийства

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15 февраля 2013, 15:04 [«Аргументы Недели. Москва», Наталья Копосова, Париж ]

Фото www.legalans.com

Многие родители пятиклассников из колледжа во французском департаменте Уаз были шокированы, обнаружив, что их дети должны были выполнить дома задание на тему самоубийства. Об этом сегодня сообщила газета «Паризьен».

«Джон написал письмо своей жене, прежде чем привести свой​​ план самоубийства в исполнение. Представьте себе, это письмо», - говорилось в домашнем задании.

Напуганные родители обратились к руководству школы. По их же требованию школьная инспекция открыла по делу внутреннее расследование.

Любопытно, что данный случай не является прецедентом. Как сообщает «Фигаро», комментируя событие, в октябре, другой школьный учитель департамента Шарант был уволен, но затем опять восстановлен за домашнее задание третьеклассникам, заключавшееся в написании аналогичного письма.