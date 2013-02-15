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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире

На разбившемся Ан-24 могло быть на 16 пассажиров больше

15 февраля 2013, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта www.an.crimea.ua
Фото с сайта www.an.crimea.ua

На борту самолета, следовавшего 13 февраля чартерным рейсом Одесса-Донецк, могло быть на 16 человек больше, чем указано в официальных документах.

Об этом сообщили в мэрии Одессы корреспонденту «Одесса. Комментарии», передает «Украинская правда».

Согласно информации, городской глава Алексей КОСТУСЕВ распорядился создать комиссию по проверке соблюдения коммунальным предприятием «Международный аэропорт Одесса» режима доступа на контрольную часть зоны аэропорта.

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